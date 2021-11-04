陸港兩地通關有譜 港澳辦：正有序推進

中國大陸與港府積極商討兩地通關。大陸國務院港澳辦今說，雙方正相向而行，兩地恢復「通關」的工作正有序推進。

據港媒此前報導，香港機場官員計畫將大陸航班的乘客與其他國際旅客隔開，以防止交叉感染，這將為開放香港與大陸其他地區的邊界打下基礎，商討已進入最後階段。

大陸港澳辦今日表示，北京有關部門高度重視在疫情常態化防控下恢復內地與香港「通關」的問題，一直與港府保持密切溝通，深入交換意見，推動兩地防控措施的有效銜接。

大陸港澳辦指出，注意到在港府和社會各界的共同努力下，香港疫情防控取得了積極成效，實現了動態「清零」的目標。最近以來，港府因應全球疫情的變化，不斷調整、完善防控措施和防控體系，進一步鞏固了「外防輸入、內防反彈」的成果。

大陸港澳辦表示，大陸與香港的防疫專家近日已經再次舉行會議，共同研判兩地疫情，並聚焦防範疫情跨境傳播的一系列具體問題深入討論，取得了許多共識。可以說，雙方正相向而行，兩地恢復「通關」的工作正有序推進。