快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

陳同佳案 陸委會：港高等法院裁定有管轄權將不設障礙

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳（中）。圖／路透社
涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳（中）。圖／路透社

香港律師蕭思江以公司名義遞狀香港高等法院，要求裁定香港有權以謀殺罪控告涉在台殺人的陳同佳。陸委會今稱，該案如經香港高等法院裁定港府有司法管轄權，且向我提出請求，我政府會在對等、尊嚴與互惠基礎上，積極提供相關證據，絕不會設置任何障礙。

陳同佳案引發台港司法角力，我方強調台港雙方司法互助的重要性，而港方則冀望陳同佳「自行」赴台自首，僵局至今2年多未解。

陸委會發言人邱垂正在今日的線上記者會上做上述表述。他說，陸委會一再重申，為確保該案後續偵查審判順利進行，且基於證據完整性及合法性不容被挑戰，我方一再強調，台港雙方就本案因進行司法互助的必要性及重要性。

邱垂正並稱，本案如經香港高等法院裁定港府有司法管轄權，且向我提出請求，我政府會在對等、尊嚴與互惠基礎上，積極提供相關證據，絕不會設置任何障礙。以協助港方後續追訴，共同實現司法正義，以還給被害人家屬公道。

司法 香港 陳同佳

延伸閱讀

中共「以戰逼談」？陸委會喊：政府有自我防衛的決心

港律師入稟高等法院 要求裁定香港有權控陳同佳謀殺

陳同佳案／香港律師上訴高等法院 指香港有司法管轄權

陳同佳在台殺女友遲未投案 死者母：香港成逃犯天堂

相關新聞

解放軍十年內手握核彈頭 美近兩年評估翻2.5倍

美國國防部3日發布2021中國軍力報告，示警解放軍未來10年希望實現核能力的現代化、多樣化和擴張，評估在2030年前中方...

美發布中國軍力報告 推演兩岸衝突恐包括網攻和心理戰

美國國防部3日發布2021中國軍力報告，有關台灣部分，報告提到，解放軍發展軍力以應對發生在台灣的突發狀況，除了以大規模兩...

美發布中國軍力報告關切台海 外交部：加強合作共促和平

美國國防部發布「2021年中國軍力報告」多處關切台海安全情勢，我外交部發言人歐江安今指出，我將持續強化自我防衛能力，並加...

中共「以戰逼談」？陸委會喊：政府有自我防衛的決心

國安局長陳明通今表示，「以戰逼談」是北京想達成的成就之一，但台灣不可能在武力脅迫下談判。陸委會發言人邱垂正今也說，中共不...

歐洲議會代表團訪問陸委會 談了這些問題

歐洲議會代表團3日拜會陸委會，陸委會發言人邱垂正表示，雙方就兩岸關係現況、我國對抗「複合式」威脅、外來滲透、假訊息、中共...

關係破冰？中國石化與美企簽署20年期LNG進口大單

美中關係出現和緩跡象？據新華社報導，中國石化4日與美國維吉液化天然氣公司（Venture Global LNG）共同簽署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。