陳同佳案 陸委會：港高等法院裁定有管轄權將不設障礙

香港律師蕭思江以公司名義遞狀香港高等法院，要求裁定香港有權以謀殺罪控告涉在台殺人的陳同佳。陸委會今稱，該案如經香港高等法院裁定港府有司法管轄權，且向我提出請求，我政府會在對等、尊嚴與互惠基礎上，積極提供相關證據，絕不會設置任何障礙。

陳同佳案引發台港司法角力，我方強調台港雙方司法互助的重要性，而港方則冀望陳同佳「自行」赴台自首，僵局至今2年多未解。

陸委會發言人邱垂正在今日的線上記者會上做上述表述。他說，陸委會一再重申，為確保該案後續偵查審判順利進行，且基於證據完整性及合法性不容被挑戰，我方一再強調，台港雙方就本案因進行司法互助的必要性及重要性。

邱垂正並稱，本案如經香港高等法院裁定港府有司法管轄權，且向我提出請求，我政府會在對等、尊嚴與互惠基礎上，積極提供相關證據，絕不會設置任何障礙。以協助港方後續追訴，共同實現司法正義，以還給被害人家屬公道。