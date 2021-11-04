歐洲議會代表團訪問陸委會 談了這些問題

歐洲議會代表團3日拜會陸委會，陸委會發言人邱垂正表示，雙方就兩岸關係現況、我國對抗「複合式」威脅、外來滲透、假訊息、中共軍事威脅等議題做多面向廣泛意見交流。

邱垂正今在線上例行記者會上說，中共在國際上慣常以脅迫手段阻擾其他國家與台灣正常往來，包含施壓歐洲議會撤銷友台報告或法案，對歐台交流進行無理阻饒；對台方面則透過社群媒體，散布爭議虛假訊息等作為，試圖製造我方與相關國家內部的社會對立，無所不用其極，世人有目共睹。

他稱，面對當前區域情勢複雜，歐洲議會訪問團成員無懼中共施壓，以具體行動表達對台海與印太區域的和平穩定關注與支持，正所謂德不孤必有鄰，政府與國人心中備感溫暖。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）3日起訪台，拜會蔡英文總統，會見行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國防部長邱國正和陸委會主委邱太三以及外交部次長等官員。