陸駐美大使指 美國在應對氣候變化問題上曾「逃過課」

大陸駐美大使秦剛2日提到中美應對氣候變化問題時表示，美國是個實力很強的學生，但中間曾「逃過課」、退出過「巴黎協定」，今後要想按時高分交卷，就不能再逃課了，也不能推遲繳交作業。他還稱，「期待中美以格拉斯哥氣變大會為契機，攜手扭轉當前阻礙兩國合作的『政治小氣候』。」

據大陸駐美國大使館網站消息，秦剛2日線上出席中央廣播電視總台北美總站主辦的「全球行動倡議2021──氣候變化」氣候周特別活動開幕式，與中美青年對話，就當下備受關注的應對氣候變化問題回答來自紐約、舊金山、華盛頓特區和大陸清華大學、浙江大學、北京師範大學等中美學生的提問。

秦剛表示，應對氣候變化是全球各國的共同責任，同時發達國家和發展中國家也面臨不同的責任。發展中國家還面臨發展經濟、改善民生的任務，發達國家在應對氣候變化上應擔負起更多的責任，兌現為發展中國家提供資金和技術支持的承諾。

他指出，中美兩國作為應對氣候變化的主要行動方，都應首先立足自身，完成好國家自主貢獻。「美國是個實力很強的學生，但中間曾『逃過課』、退出過『巴黎協定』，今後要想按時高分交卷，就不能再逃課了，也不能推遲提交作業。」

秦剛提到，中國碳排放將力爭在2030年前達峰，2060年前實現碳中和，這意味著中國將完成全球最高碳排放強度的降幅。為實現上述目標，作為發展中國家，中國需比美國付出更大的犧牲和努力。

他強調，應對氣候變化需要包括中美兩國在內的各國開展密切合作，中美共同發表了「應對氣候危機的聯合聲明」，重申加強合作，雙方正在協力推動COP26取得成功；兩國在電動汽車、可再生能源、綠色金融、數位經濟等方面都有巨大的合作潛力，值得深入挖掘。

秦剛說，中美還可以攜手幫助易受氣候影響的脆弱國家，開展第三方合作。「我們期待中美以格拉斯哥氣變大會為契機，著眼於全人類的共同利益，攜手扭轉當前阻礙兩國合作的『政治小氣候』，引領世界協力應對日益變暖的『全球大氣候』，共同交上一份令人滿意的答卷。」