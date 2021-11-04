美國防部：中國核彈量可於2030年達千枚

在周三 (11月3日) 公布的中國軍力報告中，美國國防部修訂了過去對中國核武庫的估計。修訂後的中國核彈頭數量是一年前預想的兩倍多。五角大樓在報告中稱，中國正在擴大其核武庫中的核彈頭數量，其速度遠遠超過美國國防部一年前的預測。

報告發現，中國已經擴大並加快了其軍事武器庫的升級速度。五角大樓在報告中稱，它認為中國到2030年可以將其核武庫中的核彈頭數量增加到1000枚，但報告中並無披露中國目前擁有的數量。一年前，美國國防部曾預測中國擁有約200枚核彈頭，到2030年這一核武庫的規模可能會增加一倍。

中國是否擁有核三位一體？

美國國防部還認為，中國可能已擁有被稱為核三位一體的運載系統機制，用於從空中丶陸地和海上發射核彈，美國和俄羅斯已經擁有這項技術長達幾十年了。

不過，華盛頓評估認為，中國不太可能對美國這樣的核武大國發動無端的核戰爭。相反，國防部認為，中國正在建立其能力，以建立可信的威懾力，並以可信的核毀滅威脅來嚇唬其對手。

該報告也指出，中國開始建造至少三個新的導彈場，這些導彈場可以累計包含數百個地下發射井，可以發射洲際彈道導彈（ICBM）。美國國防部也提到了中國眾所周知的DF-17中程彈道導彈的測試，該導彈具有高超音速滑翔器，可以躲避美國的導彈防御技術。

該報告是基於美國國防部到2020年所收集的信息，沒有提到上個月參謀長聯席會議主席米利將軍（Mark Milley）對中國今年夏天進行的高超音速武器試驗表示的擔憂。在周三報告發布前不久，米利在阿斯彭安全論壇 (Aspen Security Forum) 上說，中國的高超音速導彈試驗和其他進展證實了國際社會所面臨的危險。他說：「我們正在目睹全球和地緣戰略力量的最大轉變之一。」

此外，米利也表示，中國不太可能在未來幾年內嘗試透過軍事奪取台灣，即使其軍隊正在發展能夠強行奪回台灣的能力。他說：「根據我對中國的分析，我認為在不久的將來，也就是未來6個月，12個月，也許24個月，不太可能出現這樣的機會。盡管如此，中國正在明確地建立其能力，如果他們選擇在未來的某個時候向國家領導人提供這些選擇。但在不久的將來？可能不會。但任何事情都可能發生。」

中國恐在2027年逼台灣依其條件談判

拜登政府目前正在對美國的核政策進行全面審查，目前其政府還沒有透露對中國的擔憂會如何影響美國的核政策，盡管預計拜登政府會對美國丶英國和澳大利亞的協議推出進一步的計劃。

美國國防部指出，隨著中國努力增強其在所有領域，即空中丶陸地丶海上丶太空和網絡空間的力量，核問題遠不是解放軍熱衷於測試美國的唯一領域。

國防部擔心，中國希望發展的海外基地有一天會「干擾」美國的軍事行動，甚至可能支持針對美國的軍事行動。中國國家主席習近平曾表示，到2049年，中國將成為一個全球軍事大國。

該報告也指出了美國對台灣的擔憂。美國國防部的國防規劃人員認為，如果中國努力奪回台灣，可能會出現幾種情況，如對台灣的聯合封鎖行動丶兩棲入侵丶空中和導彈襲擊丶網絡攻擊，以及可能奪取離岸領土。

該報告指出，中國在2020年對台灣在外交丶政治與軍事上的施壓加劇，中國解放軍在台海周圍進行類似島嶼侵佔的演習，並多次派遣軍機侵擾台灣的防空識別區，使海峽兩岸的緊張程度升高。

報告引述中國媒體的報導，稱中國持續推動軍事現代化，目標可能在2027年，具備在印太地區與美軍對抗的能力，並迫使台灣依照北京的條件進行談判。美國國防部強調，中國從未放棄武力犯台，解放軍也持續強化能力來讓他們有一系列脅迫台灣的選項，包含在進行空中與海上封鎖時，切斷台灣的進口，同時啟動大規模的導彈襲擊，並奪取台灣外島；中國軍方也可能透過攻擊島上基礎設施，對民眾施加恐懼。

美國國防部也指出，中國持續推動的軍事現代化正擴大與台灣的軍力差距，而為了因應中國不斷提升的軍力，台灣也在努力開發新概念與不對稱戰力，當中包含了建立戰爭儲備力量丶發展國防工業丶提高聯合行動與危機應對的能力。

(路透社丶美聯社丶法新社)

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