昆山台胞年底前打加強針
進入秋冬疫情高發期，大陸上周起針對高風險人群啟動新冠疫苗加強免疫（第三劑）接種，台商集聚的昆山開展台胞接種加強針，確保12月底前完成所有登記台胞接種。
據昆山統計，在地台資企業員工總數超70萬人，而常年工作生活在昆山的台胞台屬達10萬人。
友達光電主管楊中治是第一批接種第三劑的台胞，在完成接種後表示，「對於像我這種時常接觸來自各地廠商的台商來說，真是太有必要了。希望加強疫苗接種全面鋪開後，能更快恢復正常生活。」他是接種第二劑剛滿6個月不久，接到昆山台辦、台協通知，迅速接種上了疫苗加強針。
目前昆山接市衛健部門，在知情、同意、自願的前提下，説明已完成全程接種滿6個月的台胞集中接種加強疫苗。昆山台協會開展台胞接種疫苗加強針的全面統計工作，並分批次組織台胞接種，確保12月底前完成台胞第三劑接種。
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