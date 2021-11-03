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台二代移民吳弭當選美國波士頓市長 陸媒讚華人之光

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
吳弭的父母在1980年從台北移民到美國芝加哥，在美出生的吳弭是移民第二代。圖／網易新聞
吳弭的父母在1980年從台北移民到美國芝加哥，在美出生的吳弭是移民第二代。圖／網易新聞

台灣移民第二代吳弭（Michelle Wu）美國當地時間2日當選波士頓市長，陸媒報導，吳弭是波士頓歷史上首位當選市長的亞裔女性，打破該市白人男性市長歷史，讚譽她「又一位華人之光，登上世界舞台！」

澎湃新聞報導，波士頓200多年來一直是由白人男性當市長，36歲的吳弭勝出，是女性和亞裔的雙重歷史性勝出。

網易新聞報導，吳弭的父母在1980年從台北移民到美國芝加哥，在美出生的吳弭是移民第二代，家境並不富裕，就像傳統的華人父母一樣，吳弭的父母避免跟孩子討論政治，

吳弭很爭氣18歲入學哈佛，不過，幾乎天天打電話回家跟媽媽聊天的吳弭突然發現媽媽開始不接電話，或說一些奇怪的話， 後來，吳弭知道媽媽的精神狀況亮起紅燈，而且逐漸惡化，父母親也因此離異。

大學畢業後未照顧家人回家的吳弭，因為自營小生意跟媽媽的精神問題，需要不斷地跟政府官僚打交道。加上有一次送媽媽急診，麵對院方對精神疾病者非人化的體制，感到憤怒，吳弭決定重回校園，進入哈佛法學院讀研，這也是她走入政壇的初心。

吳弭進入哈佛法學院，遇見她的導師，也是政壇貴人——麻州的資深聯邦參議員伊莉莎白沃倫教授，開始在當時波士頓市長的行政及財務辦公室工作。

吳弭因為身為女性，也是來華裔第二代移民，她深刻理解一般百姓的苦惱，從深耕小市民生活日常問題為出發，她利用自己經歷過的人生困境，推動各種法案，政治理念受到歡迎。2016年她獲得市議員一制通過當選波士頓議會議長，成為波士頓首位非白人女性議長。如今更上一層樓，當選美國波士頓市長，改寫首位亞裔女性當選市長的記錄。

吳弭的父母在1980年從台北移民到美國芝加哥，在美出生的吳弭是移民第二代。圖／網易新聞
吳弭的父母在1980年從台北移民到美國芝加哥，在美出生的吳弭是移民第二代。圖／網易新聞

波士頓 移民

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