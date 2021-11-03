港陸商討通關入最後階段 港將分隔中外旅客

中國大陸與港府積極商討兩地通關，據港媒報導，香港機場官員計畫將大陸航班的乘客與其他國際旅客隔開，以防止交叉感染，這將為開放香港與大陸其他地區的邊界打下基礎，商討已進入最後階段。

據港媒南華早報與星島日報等港媒報導，香港將機場劃分為兩個區域的提議，涉及將工作人員分配到兩邊並在工作時間內不允許混合。更精微的運作細節仍在敲定，但香港機場將在本月10日之前確認此隔離安排，並盡快實施。

這樣的通關計畫，旨在讓香港與大陸更緊密連結，港府優先恢復與大陸的雙向旅行，然後再向世界其他地方開放。

而大陸與香港的專家正持續召開「工作層面」的會議，檢視及提升通關安排，包含商討制定兩地對使用者取得「紅碼」、「黃碼」及「綠碼」的標準。據悉，有關安排將主要參照大陸規則，而通關者必須在香港取得「綠色健康碼」才可轉換成「粵康碼」通關。

消息並指，香港與大陸的通關是以「恆常化通關」為長遠目標，但會先從配額制試行，目前正商討一套「熔斷機制」。