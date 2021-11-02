解放軍旗下媒體：美國頻打「台灣牌」是捉襟見肘

面對從美國總統拜登到美國國務院上下，近期一連串的保台、挺台言論，中共解放軍旗下媒體帳號「鈞正平」2日刊文指稱，美國頻打「台灣牌」，恰恰顯示美對華無牌可打的捉襟見肘，並指美方雖加大挺台力度，但「口惠而實不至」，在涉台灣的實質性問題上都避而遠之。

「鈞正平工作室」於2016年在大陸社交平台上公開上線，隸屬於解放軍政治部、解放軍報旗下。根據公開資訊，該工作室自詡其設立，「是學習貫徹習近平主席有關重要指示精神，加強軍隊網路輿論陣地建設的實際舉措，對創新軍隊宣傳思想文化工作，弘揚強國強軍正能量具有重要意義。」

對於美國總統拜登日前在接受CNN訪問時，以兩個「YES」表態保台，還有美國國務院挺台有意義地參與聯合國，和台美兩棲聯合登陸作戰訓練正在進行，「鈞正平工作室」26日發文稱，世界各國都清楚，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，一直是中國的底線，也是國際社會公認的敏感問題。

文章質疑，美國真的會「保護台灣」嗎？指稱雖不可否認，美國政府這些年確實加大了「挺台」的力度，「但樁樁件件只不過證實了美政客口惠而實不至的虛偽嘴臉。」

文章抨擊，台灣熱衷於與美國簽署自貿協定，從而減少兩岸經貿往來，但至今毫無進展，另台灣希望出席世界衛生大會，美國雖張羅其他國家加入「啦啦隊」，但並無實質行動。

「鈞正平工作室」稱，種種跡象表明，在實質性問題上美國都避而遠之，不會考慮台灣所謂的「根本利益」，強調美國對台戰略是以自己利益為主要考慮，台灣是其牽制中國發展的一枚棋子。文章稱，在關鍵時刻，美國必然不會為了保全一個「卒」，而讓「帥」陷入戰局危險。

文章還指，此次美政客甩牌（台灣牌）時力度大了些，不過掌握牌局的明眼人（指中國大陸），立刻就能識破其中的障眼法。「美政客頻頻操弄台灣議題，恰恰暴露了其手中無牌過招、捉襟見肘的尷尬境地。」