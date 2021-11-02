白宮安全顧問批大陸應對氣候變化「不合群」 陸外交部駁斥

白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指中國不合群，美國在拜登政府帶領下致力對抗氣候變遷，而中國立場消極，這樣的對比「令人困惑」。大陸外交部2日舉證駁斥，並批評「美國作為歷史排放大國，氣候政策不斷反覆和倒退。我們期待美國政府盡快提出具體的減排政策措施。」

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）登場，蘇利文抨擊，「有些國家明顯不合群，其中一個是中國，他們不會由領導等級的代表出席COP26，而我們確信，在我們前進之際，他們有義務挺身展現更大的抱負。我們會持續施壓。」

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人汪文斌於2日的例行記者會上表示，習近平主席在G20領導人第16次峰會上指出，中國一直主動承擔與國情相符的國際責任，積極推進經濟綠色轉型，不斷自主提高應對氣候變化行動力度，將踐信守諾，力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

他強調，「中國言必信，行必果，為此付出了艱苦卓絕的努力，取得了顯著的成效。」

汪文斌提出證據：2020年中國碳排放強度比2005年下降了48.4%，超額完成到2020年下降40%到45%的目標，累計少排放二氧化碳約58億噸；中國努力推進能源綠色低碳轉型，去年中國非化石能源發電量占全社會用電量的比重達到三分之一以上，太陽能和風電裝機容量較2005年分別增加了3000多倍和200多倍。

他還說，近期，中國集中組織開工了一批大型的風電、太陽能項目，總規模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機容量約1億千瓦項目開工的序幕。

汪文斌表示，從碳達峰到碳中和，發達國家普遍將用40到70年的時間，而中國作為世界上最大的發展中國家，給自己規定的時間只有30年，中國提出的碳中和的目標完全符合「巴黎協定」提出的將全球均溫上升控制在工業化前水準以上，低於攝氏2度以內，且努力控制在1.5度之內的目標，也完全展現了與中國發展階段和國情相符的氣候雄心與全球領導力。

他強調，發達國家過去200多年間一直向大氣排放溫室氣體，對氣候變化負有不可推卸的歷史責任。「尤其是美國，作為歷史排放大國，氣候政策不斷反覆和倒退，自身排放最近幾年才實現達峰並開始下降。我們期待美國政府盡快提出具體的減排政策措施。」

汪文斌表示，發達國家應切實遵循共同但有區別的責任原則，率先承擔大幅減排的義務，在資金、技術、能力建設等方面，切實幫助發展中國家提高應對氣候挑戰的能力。「不能一方面要求中方減煤，一方面又制裁中國的光伏（太陽能）企業。」