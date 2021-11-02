備戰？濟南市民收到「戰備應急包」 官方這麼解釋

繼大陸商務部1日晚間發文呼籲大陸民眾，「儲存一定數量的生活必需品」，以滿足「突發情況的需要」。如今又傳出，山東濟南不少市民日前也收到政府免費發放的「人防戰備應急包」，裡面有滅火毯、醫藥箱、逃生繩、手電筒等戰備物資，再度引發話題。

據上海《澎湃新聞》報導，「濟南市民曬收到的人防應急包」話題，近日在新浪微博、微信朋友圈持續引發熱議。

對此，濟南市人民防空辦公室表示，該辦公室早前確實向濟南市1萬個家庭發放「人防戰備應急包」，這是2021年濟南市政府22件「為民辦實事」之一。自9月15日9點至24日17點由市民報名參加搖號申領，全市共有5.3萬餘個家庭獲得有效搖號抽簽資格。

根據濟南當地媒體報導，濟南市人民防空部門近年來結合人防宣傳教育、應急疏散演練等活動，也曾向熱心參與的市民群眾發放過此類「人防戰備應急包」。

濟南市人民防空辦公室規劃財務處處長沈燦飛表示，今年發放的「人防戰備應急包」，包體設計與去年相同，面料採用牛津布加PVC防水層並帶反光條，顏色是星空迷彩荒漠色，攜帶方式為肩背、斜挎和手提「三合一」，包內物品按照更加實用的原則較去年進行了微調，將過濾式呼吸面罩換成滅火毯，將多功能安全錘換成應急工具盒。

濟南今年免費發送給市民的「人防戰備應急包」，包內物品包括：應急工具盒、N95口罩、滅火毯、應急逃生繩、多功能應急強光手電、長效蠟燭、防水火柴、戰備醫藥箱、三合一應急口哨、防滑耐磨手套，以及《人防戰備應急手冊》和戰備應急聯絡卡。

《澎湃新聞》表示，「人防戰備應急包」是大陸人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品，適用於在遭受空襲或發生地震、火災、交通事故等自然災害或突發事件時，人員進行應急自救互救。