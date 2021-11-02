中國神秘新型戰機現身軍企測試場 無尾鑽石型機身有助「隱形」

最新衛星照顯示，中國軍企飛機場出現新型戰機，其採用無尾鑽石型機身，具有良好的隱身性能。

美國「動力」網（The Drive）10月30日報道，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）10月29日拍攝的衛星照顯示，成都飛機工業集團的測試場出現了一款外觀十分奇特的戰機。

報道稱，這款戰機似乎在今年上半年在測試場東北側的獨立機庫旁首度曝光。它的機身呈現菱形三角狀，機頭部分相當薄，而翼展和殲-20差不多，因此並不算小型。

其中最引人關注的就是它的無尾翼設計，這有助於隱形，避免被雷達偵測。另一個優點則在於這種設計能減少阻力，讓戰機能高速飛行並持續巡航。而大型三角翼經改裝後，不僅能攜帶大量燃油，還有許多空間能供大型內部彈艙使用。

另外，消息指，這款戰機若是無人機，將可以成為殲-20戰機的無人「忠誠僚機」，提供強有力和高性能的支援。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰鬥機只有120公里，隱形戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。

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文章授權轉載自《香港01》