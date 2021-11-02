香港前學生動源召集人鍾翰林 擬認2罪明早答辯

香港學生組織前「學生動源」召集人鍾翰林涉嫌違反「香港國安法」，被控串謀發布煽動性刊物、分裂國家及2項洗黑錢罪，鍾翰林擬承認一項分裂國家及一項洗黑錢罪，案件原定2日在香港區域法院開審，現延至3日早上答辯，期間鍾翰林繼續還押。

香港星島日報報導，19歲的鍾翰林被指控在去年4月29日至10月27日期間，涉嫌與其他人串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其離叛、激起民眾企圖不循合法途徑，以促進改變其他在香港依法制定的事項。

另外，鍾翰林被指控於去年7月1日至10月27日期間，涉嫌與其他人積極組織、策畫、實施或參與實施目的在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

至於2項洗黑錢罪，是指他於2018年1月19日至去年10月27日期間，以鍾翰林的名義在Paypal Hong Kong Limited持有的帳戶內總值約13.3萬多港元款項，以及於2018年1月2日至去年10月27日期間，以鍾翰林的名義在滙豐銀行的帳戶內總值58.2萬多港元的款項。