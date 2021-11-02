對台威嚇新花招？解放軍軍機同日現身台灣南北空域

我空軍1日公布，解放軍10月31日分別派遣8架定翼軍機進入我西南防空識別區。大陸《環球網》指出，根據日本防衛省統合幕僚監部發布的訊息，當日還有3架解放軍軍機出現在台灣東北部。亦即10月的最後一天，解放軍軍機同時出現在台灣南北兩側。

專門從事軍事新聞報導與分析、文章常被大陸官方媒體引用的微信公眾號《樞密院十號》稱，「顯然，在出動高頻次『繞台』、大機群『繞台』後，解放軍軍機又玩出了『新花樣』」。

根據我空軍1日公布的台灣西南空域空情動態，解放軍10月31日分別派遣8架定翼軍機進入我西南防空識別區，其中一架運-8反潛機遠航穿出巴士海峽抵達我東部外海空域，部分航程有6架殲-16戰機掩護，防空識別區南側邊緣則有空警-500預警機活動。

《環球網》指出，無獨有偶，日本防衛省統合幕僚監部10月31日也通報解放軍在東海地區的飛行情況。根據日方發布的解放軍飛機飛行路線圖，3架解放軍軍機出現在台灣東北部，通過宮古海峽空域，從東海進入太平洋空域，並分別在3處相鄰的不同空域盤旋飛行，隨後又原路返回東海空域。

《樞密院十號》指出，解放軍接連出招，「顯然與美國與台灣的不斷挑釁有關」。報導所稱的台灣「不斷挑釁」，主要是指蔡英文總統日前接受CNN專訪時，首度證實台灣有美軍存在。

此外，新加坡《聯合早報》也指出，一向注重保密的中國軍工科技近期頻頻亮出「新殺器」，或許也與近來台海局勢緊張有一定的關係。

該報導稱，在10月初結束的珠海航展，中國大陸推出殲—16D電子戰飛機等一批引人矚目的作戰裝備。航展結束不到一個月，中國又有幾款新型航空航天器引發國際輿論關注，包括：殲-20雙座型隱形戰機、殲-35隱形艦載戰鬥機、空警-600艦載預警機，以及更神秘的「環球滑翔導彈」。