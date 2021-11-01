快訊

美國工程師來台受訓嫌「工時長、軟體爛、效率差」 台積電回應了

婦人被練跑學生撞倒重昏迷 家屬對教練、高中生提告傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華裔科學家稱受美種族歧視 陸外交部批：長期存在毒瘤

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部1日表示，美國對華裔的歧視現象成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤。 （圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部1日表示，美國對華裔的歧視現象成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤。 （圖／取自大陸外交部網站）

美籍華裔科學家日前發表報告，稱在美國工作的1900多名華裔和非華裔頂尖科學家中，超過90%的人表示華裔研究人員對研究和教學做出了重要貢獻，而近半華裔科學家稱自己受到美國政府的種族歧視。大陸外交部1日表示，「美國對華裔的歧視現象成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤，這同美國反華勢力大肆散布涉華虛假信息，抹黑攻擊中國密不可分。」

據了解，美國司法部2018年頒布的「中國行動計畫」，旨在防止美國科技被中國盜竊。香港「南華早報」報導，針對美國司法部頒布的「中國行動計畫」，美籍華裔科學家日前反擊，他們發布一份詳細的研究報告。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於1日的例行記者會上表示，「對華裔的歧視迫害早已不是什麼新聞，而是美國經濟社會發展中長期存在、無法抹去的汙點。」

他指出，十九世紀中葉以來，一代又一代華人遠渡重洋來到美國，在遠離故土的艱苦環境中勤奮拚搏，為美國的經濟社會發展做出了重要貢獻，然而，從壓榨迫害修建太平洋鐵路的華人勞工，到1871年的洛杉磯華人大屠殺，再到1882年美國國會透過「排華法案」使種族歧視合法化，在美華人的辛苦付出換來的不是人權與平等，而是持續不斷的歧視和不公。

汪文斌表示，「美國對華裔的歧視現象不僅沒有隨著經濟社會發展獲得糾正，反而成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤，這同美國反華勢力大肆散布涉華虛假信息，抹黑攻擊中國是密不可分的。新冠肺炎疫情期間，美國的少數政客試圖透過散布針對中國的汙名化論調，推卸自身抗疫不力的責任，導致美國社會針對包括華裔在內的亞裔群體仇恨犯罪案件數直線上升。」

他稱，「所謂『中國行動計畫』，先設辦案指標，再調查取證，是美國反華勢力濫用國家安全概念，對華進行抹黑打壓的典型例證。媒體已經曝光，截至今年3月底，美國司法部『中國行動計畫』網站公布的所謂典型案件當中，沒有一起涉及智慧財產權和商業竊密，指控的罪名都是欺詐、不實陳述、隱瞞、報稅等，這當中的政治操縱痕跡可見一斑，這是典型的政治迫害，人為製造對立和對抗，對在美華裔群體造成嚴重傷害。」

汪文斌表示，敦促美方切實採取措施解決自身的種族歧視問題，維護和保障包括華裔群體在內少數族裔的正當權益。

美國 華裔

延伸閱讀

台北101點燈 感謝美國再贈150萬劑疫苗

歐鴻鍊辭世 外交部：其外交成就令同仁懷念

前外長歐鴻鍊病逝 外交部：成就令人懷念

諷刺！美國訓練的阿富汗軍人加入IS對抗神學士

相關新聞

大陸申請加入「數位經濟夥伴關係協定」

大陸商務部長王文濤致信紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納，代表中方向數位經濟夥伴關係協定(DEPA)保存方紐西蘭正式提出申請...

華裔科學家稱受美種族歧視 陸外交部批：長期存在毒瘤

美籍華裔科學家日前發表報告，稱在美國工作的1900多名華裔和非華裔頂尖科學家中，超過90%的人表示華裔研究人員對研究和教...

習近平談氣候挑戰 促富國金援發展中國家

中國國家主席習近平10月31日晚在北京繼續以視訊方式出席G20領導人第16次峰會，重點闡述對氣候變化、能源、可持續發展等...

中批美病毒溯源解密報告 汪文斌斥「重複千遍仍謊言」

針對美國國家情報總監辦公室發布了新冠病毒溯源問題解密版報告，中國外交部發言人汪文斌10月31日回擊稱，美應「停止攻擊抹黑...

美企駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌1成

香港去年實施國安法後，引起外資撤走及資金外流的憂慮。港府10月指今年駐港外資公司數目創新高，但港府統計處以6月初作為統計...

中國擬再建5「天眼」 組FAST巨大陣列

位於貴州的500米口徑射電望遠鏡FAST被稱為「天眼」，是全世界最大單口徑望遠鏡，擁有高強度聚光能力，靈敏度全世界第一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。