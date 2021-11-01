北京嚴防疫情 要部分在外地民眾暫緩回京

中國當前的疫情已擴散至16個省區市。北京官方今天發布，市民非必要不出京，人在外地的北京居民，若與確診病例有「時空重合」須暫緩回京。相關措施使許多正要返京的民眾措手不及。

這一輪疫情北京已經累計報告31個COVID-19病例，其中29例確診，2例為無症狀感染者。

綜合陸媒報導，北京市衛健委今天表示，正在京外出差、旅遊等未返京人員，如果與目前國內已報告病例的公布行程有時空重合，應立即向社區（村）、單位、賓館報告行程，「就地自我隔離」不外出，並配合各項管控措施。

北京市衛健委要求，「如尚未返京，請暫緩回京，並配合當地防控措施」。

第一財經引述北京衛健委指出，所謂「時空重合」是疾控系統的專業術語，具體指同一社區、同一商超、同一車站機場等。而對涉疫地區人員「時空重合」限制返京的政策，實際操作中可能導致一些人沒有去過中高風險區、打過疫苗、核酸陰性、行程碼綠碼，卻回不了北京。

對於這波發展中的疫情，北京採取嚴防死守的態度。北京通州區10月30日發布消息，已辦理涉疫類案件7件，行政拘留9人，理由包括違規進京、試圖逃避檢查進京等。

微信公眾號上的文章「為何出京後回不了北京，陷入閉環」昨天在網路熱傳，反映出在外民眾對於嚴防疫情擴散下、突然回不了北京的錯愕與不滿。

文章表示，許多在外地的北京人健康寶、行程碼都是綠色，有48小時內的核酸檢測證明，但就是回不了北京，有的被限制購票，有的購票了也不讓進站。「我記得此前的防疫政策，都不是這麼死板的。比如途徑的定義是在那個地方停留4個小時，才會顯示。」

這名作者說，「為什麼限制我們返京呢？有的說是因為要召開重要會議，有的說是冬奧會，有的說因為北京限制中高風險地區的人進京，而北京本身是中高風險地區，所以限制自己人回京。這是一個閉環。」