見布林肯前先會俄外長 王毅：反對「小圈子」邪門歪道

在與美國務卿布林肯會晤之前，大陸國務委員兼外長王毅於當地時間10月30日，在羅馬會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅暗批美國，強調中方反對「小圈子」「假民主」和「新冷戰」等各種邪門歪道。

據大陸外交部網站發布，王毅表示，過去兩個月，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭開展了密集的「雲交往」，以視訊方式出席對方的主場外交活動，充分彰顯了彼此之間的堅定支持，有效推動了兩國務實合作，積極引領了國際重大議程。中方願同俄方一道，以元首外交為指南針和定盤星（指交涉的基準），籌備好雙方下一階段高層交往，推動中俄關係取得更大發展。

王毅說，中方高度評價普亭關於中國是俄羅斯最可靠全面戰略協作夥伴的論斷，願同俄方一道，推動構建新型國際關係和人類命運共同體，高舉多邊主義旗幟，堅持走人間正道，反對「小圈子」「假民主」和「新冷戰」等各種邪門歪道。

拉夫羅夫表示，近期兩國元首互動頻密，引領俄中關係邁上歷史新高。俄方願同中方共同努力，積極落實兩國元首重要共識，籌備好兩國元首會晤和總理定期會晤，推動各領域合作取得更大成果。

據發布，雙方同意加強防疫措施協調對接，遏制疫情跨境傳播。同時在疫情防控常態化條件下，積極為人員和貿易往來提供便利。雙方同意繼續在聯合國、二十國集團等多邊框架下加強溝通協作，共同維護國際關係準則和兩國正當權益。雙方同意以中方擔任明年金磚國家主席國為契機，進一步深化金磚國家合作。

此外，雙方同意開展中國同集體安全條約組織合作，就阿富汗、伊朗核等問題加強溝通協調，共同維護地區安全和穩定。「雙方對美英澳建立三邊安全夥伴關係(AUKUS )並計劃開展核潛艇合作表示嚴重關切，認為AUKUS是典型的軍事集團，美英澳搞『小圈子』違背求和平、促合作、謀發展的時代潮流，不得人心，也沒有出路。」

針對所謂「領導人民主峰會」，雙方表示將向國際社會表明立場，闡述正確的民主觀、發展觀、人權觀。

王毅強調，民主是全人類共同價值，是各國人民的權利，不是少數國家的專利。強迫他國接受單方面認可的所謂民主，只會水土不服。僅僅因為實現民主的形式不同，就扣上「威權」的帽子，是典型的反民主。

雙方同意保持戰略溝通，及時梳理雙邊合作，對表彼此立場，協調共同行動。