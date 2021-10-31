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中美續交鋒 王毅與布林肯將在羅馬會晤
據香港01報導，美國務院10月30日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）31日將在義大利羅馬與中國外交部長王毅會晤，這是兩人第二度面對面會談。
報導指，布林肯和王毅目前均在羅馬出席為期兩天的二十國集團（G20）領袖峰會。美國務院的網站30日公布，布林肯31日的公開行程中，會在羅馬時間早上8時30分與王毅舉行會談。
報導並指，中美外長今次會晤，或有助為2021年稍後時間兩國領導人計畫舉行的視訊會議奠定基礎。
布林肯與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）3月曾在阿拉斯加州安克拉治與王毅及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，雙方當時在鏡頭前激烈交鋒。
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