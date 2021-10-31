習近平倡議：以世衛疫苗緊急使用清單推進「疫苗互認」

大陸國家主席習近平30日在二十國集團領導人峰會第一階段會議發表談話，提出「全球疫苗合作行動倡議」，強調各國應加強疫苗科研合作，加大向發展中國家提供疫苗，並呼籲公平對待各種疫苗，「以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認」。

據新華社報導，習近平談話指，面對世界百年未有之大變局和世紀疫情，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，要負起應有責任，為踐行真正的多邊主義，他提出5點建議。

第一，團結合作，攜手抗疫。以科學態度應對並戰勝疫情，搞「病毒汙名化、溯源政治化」同團結抗疫的精神背道而馳。

習並提出「全球疫苗合作行動倡議」，呼籲加強疫苗科研合作，支持疫苗企業同發展中國家聯合研發生產；堅持公平公正，加大向發展中國家提供疫苗力度；支持世貿組織就疫苗智財權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向發展中國家轉讓技術；加強跨境貿易合作，保障疫苗及原輔料貿易暢通；公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認；為全球疫苗合作特別是發展中國家獲取疫苗提供金融支持。

他提到，目前，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，今年全年將對外提供超過20億劑。中國正同16個國家開展疫苗聯合生產，初步形成7億劑的年產能。

第二，習指出，要加強協調，促進復甦。應加強宏觀經濟政策協調，保持政策的連續性、穩定性、可持續性。歡迎國際貨幣基金組織增發6500億美元特別提款權，願轉借給受疫情影響嚴重的低收入國家。

第三，他表示，要普惠包容，共同發展。應堅持以人民為中心，提升全球發展的公平性、有效性、包容性，努力不讓任何一個國家掉隊。

第四，要創新驅動，挖掘動力。「人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。」

第五，和諧共生，綠色永續。二十國集團應該秉持共同但有區別的責任原則，推動全面落實應對氣候變化《巴黎協定》。中國一直主動承擔與國情相符合的國際責任，過去10年淘汰1.2億千瓦煤電落後裝機，第一批裝機約1億千瓦的大型風電太陽能基地項目已於近期開工，將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。