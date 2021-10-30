視訊出席G20 習近平：已申請加入「數位經濟夥伴關係協定」

大陸國家主席習近平30日在北京以視訊方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會，承諾幫助發展中國家消除「數位鴻溝」。習近平說，中國已經提出《全球資料安全倡議》，更高度重視數位經濟國際合作，已經決定申請加入「數位經濟夥伴關係協定(DEPA)」。

繼亞太「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）之後，習近平在G20領導人峰會承諾，申請加入「數位經濟夥伴關係協定(DEPA)」。

DEPA旨在確立全面、漸進的跨太平洋夥伴關係，通過規範數位和加強人工智慧等新技術領域的合作，確保電子商務順暢化、資料轉移自由化。DEPA今後有可能擴展為構築亞太地區國家間數位合作網路的平台。

G20領導人峰會30、31日在義大利羅馬舉行，習近平以視訊出席第一階段會議並發表重要講話。

習近平表示，中國發展將為各國帶來更多新機遇，為世界經濟注入更多新動能，將採取負責任的宏觀經濟政策，維護國際經濟金融體系穩健運行。

針對「數位經濟夥伴關係協定(DEPA)」，習近平表示， 二十國集團要加快新型數字基礎設施建設，促進數位技術同實體經濟深度融合，幫助發展中國家消除數字鴻溝。

他說，中國已經提出《全球資料安全倡議》，探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數位治理國際規則，積極營造開放、公平、公正、非歧視的數位發展環境。同時，中國高度重視數字經濟國際合作，決定申請加入「數位經濟夥伴關係協定(DEPA)」，合力推動數字經濟健康有序發展。