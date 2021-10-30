快訊

LINE Pay不支援中國大陸手機？ 電信業者這樣說

王毅指台灣的前途是統一 陸委會：台灣不接受專制路徑

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片

大陸國務委員兼外長王毅說，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他的前途。陸委會今晚回應，中華民國是主權國家，完全符合國際法有關國家的要件，兩岸互不隸屬更是客觀事實，台灣從未屬於中華人民共和國。我方絕不會接受專制政體設定的路徑。

王毅當地時間29日在羅馬還聲稱，美國「企圖在台灣問題上搞突破」，若一意孤行，必將付出應有的代價。

陸委會指出，我方的民主自由體制與經濟發展成果，獲得國際社會高度肯定並持續深化合作，這是台灣人民共同努力的驕傲，對於未來國家發展前景更充滿信心。

陸委會並批評，中共外長在國際間對我詆毀、缺乏建設性的發言，對兩岸關係毫無助益與意義。

陸委會指出，台灣的未來只有2300萬台灣人民有權決定，我方絕不會接受專制政體設定的路徑。

陸委會表示，北京當局錯誤的「一中原則」根本不是什麼準則，其刻意與聯大2758號決議連結，意圖誤導改變國際秩序與規則、矮化台灣及剝奪我國家主權地位，完全違背國際現實及聯合國憲章普遍性原則，相關國家已提出質疑。我方呼籲中共在國際及兩岸間認清事實、放棄零和思維，正面回應各方對其威脅台海情勢的嚴重關切。

陸委會 王毅

延伸閱讀

王毅痛斥美國等個別國家近來行徑 破壞台海和平穩定

中國警告日本：勿在台灣問題上試圖踩線

出席入聯合國50年紀念會 習近平料提涉台主張

不滿智利挺陸進CPTPP！日外長批：先完成批准 別管他人事

相關新聞

視訊出席G20 習近平：已申請加入「數位經濟夥伴關係協定」

大陸國家主席習近平30日在北京以視訊方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會，承諾幫助發展中國家消除「數位鴻溝」。...

港立法會選舉提名 廉署警告不得煽惑不投票

香港立法換屆選30日展開提名，首日有15份提名表格交到選舉事務處。香港廉政公署發出警告，不得在選舉期內「煽惑另一人不投票...

兩岸情勢持續升溫 陸網媒呼籲陸企供應鏈「去台灣化」

隨著近來兩岸情勢不斷升溫，近日有大陸網路媒體呼籲中國大陸的企業和地方政府，「提前做好準備」，從現在開始就在供應鏈上展開「...

消息源自李母？李雲迪傳很快獲釋離國

中國青年鋼琴家李雲迪21日涉嫌在北京嫖娼被拘，廣州電視台總導演何金德29日在個人社交平台上透露，李雲迪將很快離開中國。何...

視訊參與G20峰會 習近平譴責「搞小團體」：對科技創新有害

大陸國家主席習近平今以視訊方式參加二十國集團（G20）領導人第十六次峰會。習近平說，G20應該合力挖掘創新增長潛力，在充...

中國藉回應歐盟警告立陶宛：勿作不可挽回決定

針對歐盟主席日前表示支持立陶宛與台灣互設代表處，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方敦促立陶宛「不要作出不可挽回的錯誤決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。