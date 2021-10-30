王毅指台灣的前途是統一 陸委會：台灣不接受專制路徑

大陸國務委員兼外長王毅說，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他的前途。陸委會今晚回應，中華民國是主權國家，完全符合國際法有關國家的要件，兩岸互不隸屬更是客觀事實，台灣從未屬於中華人民共和國。我方絕不會接受專制政體設定的路徑。

王毅當地時間29日在羅馬還聲稱，美國「企圖在台灣問題上搞突破」，若一意孤行，必將付出應有的代價。

陸委會指出，我方的民主自由體制與經濟發展成果，獲得國際社會高度肯定並持續深化合作，這是台灣人民共同努力的驕傲，對於未來國家發展前景更充滿信心。

陸委會並批評，中共外長在國際間對我詆毀、缺乏建設性的發言，對兩岸關係毫無助益與意義。

陸委會指出，台灣的未來只有2300萬台灣人民有權決定，我方絕不會接受專制政體設定的路徑。

陸委會表示，北京當局錯誤的「一中原則」根本不是什麼準則，其刻意與聯大2758號決議連結，意圖誤導改變國際秩序與規則、矮化台灣及剝奪我國家主權地位，完全違背國際現實及聯合國憲章普遍性原則，相關國家已提出質疑。我方呼籲中共在國際及兩岸間認清事實、放棄零和思維，正面回應各方對其威脅台海情勢的嚴重關切。