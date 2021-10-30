反對與台設代表處 北京警告立陶宛勿做出不可挽回決定
歐盟主席日前表示支持台灣與立陶宛設立代表處，大陸外交部今以發言人汪文斌的名義表示，中方敦促立陶宛「不要作出不可挽回的錯誤決定」，歐方應採正確立場防止干擾中歐關係。
據大陸外交部網站消息，汪文斌說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識，也是中國同所有建交國發展關係的政治基礎。
汪文斌表示，陸方堅決反對台當局在國際上製造「兩個中國」和「一中一台」的圖謀，堅決反對建交國同台當局進行官方往來，敦促立陶宛政府恪守同中國建交時所作莊嚴政治承諾，不要作出不可挽回的錯誤決定。歐方應當採取正確立場，防止干擾中歐關係健康發展。
歐洲時間28日，歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩在聯名回覆歐洲「福爾摩沙俱樂部」的信中指出，支持立陶宛與台灣互設代表處，強調成員國有權與台灣深化關係，歐盟不能接受中國大陸對成員國威脅與施壓，將採取反擊。
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