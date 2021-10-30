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國台辦描繪統一後的台灣生活 陸委會：民眾早已拒絕

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦副主任劉軍川29日在一場研討會上描述兩岸統一後，中共對台灣的治理。陸委會今日回應，2300萬台灣人民早已拒絕，並對中方長期自處於謊言與妄想中的對台工作思維格局，表示高度疑慮。

劉軍川透過視訊出席在湖北宜昌舉行的第四屆「國家統一與民族復興」研討會，他說，統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯。統一後台灣的經濟發展將得到充分增進，台胞的民生福祉也會得到充分提升。

陸委會今日發布新聞稿，指北京當局沒有認清國際現勢及兩岸關係現況，缺乏反思解決其內部治理困境，其蠻橫設定、一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕。陸委會對於中方長期自處於謊言與妄想中的對臺工作思維格局，表示高度疑慮。

陸委會強調，中共自1980年代對台提出的「一國兩制」，具根本的矛盾性，主要關鍵在於中共本身政治社會制度缺陷，提出此論只在誘我走向統一；而台灣朝野及主流民意長期以來均堅拒此主張。

陸委會說，國台辦在此時再度宣傳操作此舊調，誆稱統一後台灣民眾及各領域如何受益等，都是統戰欺騙、誘導我方參與其所謂「一國兩制台灣方案」的「民主協商」，政府提醒各界留意。

陸委會也指，台灣長期抵禦中共威脅挑戰，絕不接受北京設定的路徑，蔡英文總統提出的「四個堅持」，是我方不屈服威脅的堅定立場及最大共識。

陸委會 中共 北京

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