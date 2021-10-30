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國台辦副主任揚言 將「台獨頑固分子」押上刑事審判台

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪29日透過出席第九屆海峽青年節開幕式並致辭。（取自《中國台灣網》）
中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪29日透過出席第九屆海峽青年節開幕式並致辭。（取自《中國台灣網》）

大陸官方近期涉台談話日趨嚴厲。大陸國台辦副主任龍明彪29日在福建「海峽青年節」開幕致辭時，直指蔡英文總統今年國慶講話提出的「四個堅持」，「進一步暴露了其謀『獨』本性」。龍明彪說，台獨分裂勢力目前氣焰囂張。「今天囂張作惡的台獨頑固分子，必將被押上刑事審判台，釘在歷史的恥辱柱上」。

根據大陸國台辦旗下《中國台灣網》發布的龍明彪致詞全文，龍明彪指出，當前，兩岸人員往來受到新冠疫情影響，民進黨當局的「台獨」挑釁導致台海形勢更為嚴峻。

龍明彪表示，近年來，民進黨當局不斷推進「去中國化」的「台獨」分裂活動，在島內製造「綠色恐怖」，阻撓限制台灣同胞參與兩岸交流合作，打壓主張統一的力量，加緊勾連外部勢力充當遏制中國發展的「棋子」，企圖「倚美謀獨」的冒險性在上升，這是導致台海局勢緊張的根源。

龍明彪說，「民進黨當局頭面人物最近公開鼓吹所謂『四個堅持』，是自欺欺人的癡人說夢，也進一步暴露了其謀『獨』本性。」

他揚言，「那些數典忘祖、背棄先人、分裂國家的民族敗類，終將遭到歷史的審判。今天囂張作惡的『台獨』頑固分子，必將被押上刑事審判台，釘在歷史的恥辱柱上。」

在這場以青年為主的兩岸交流活動上，龍明彪還特別提到，一些台灣同胞尤其是青少年受「台獨」思想蒙蔽蠱惑，在兩岸關係問題上存在模糊認識乃至錯誤認知，有的甚至做過錯事、說過錯話。

「即便如此，我們也願意以最大的包容和善意與他們多溝通、多交流，邀請他們多來大陸走走看看，增進了解互信，消除隔閡和誤區，鼓勵和歡迎他們回到支持兩岸關係和平發展的正確道路上來」，龍明彪說。

與此同時，龍明彪仍強調，「不管台海形勢如何變化，我們都將堅定不移推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程」；「我們推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心堅定不移，力度將繼續加大」。

他表示，國台辦將會同有關部門和各地不斷完善促進兩岸交流合作、深化融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，一如既往地積極推動兩岸各領域、各界別擴大深化交流合作。

龍明彪說，「兩岸交流合作越多越好，越深入越好，受益面越廣越好。」

台獨 民進黨 國台辦

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