王毅痛斥美國等個別國家近來行徑 破壞台海和平穩定

據央視新聞報導，針對美國宣布支持台灣「積極、有意義地參與聯合國體系和國際社會」，大陸國務委員兼外長王毅當地時間29日在羅馬參加G20峰會時，痛斥美國等個別國家近來企圖在台灣問題上搞突破，違背其同中國建交時所做的政治承諾，也是對台海和平穩定的破壞。

王毅表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土的一部分，這已經成為國際社會的普遍共識，也是各國共同遵守的國際關係準則。

他強調，「台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他的前途。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。」

王毅稱，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復新中國在聯合國的合法席位，已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題。

他指出，近來，美國等個別國家企圖在台灣問題上搞突破，這一做法違背了其同中國建交時所做的政治承諾，無視廣大會員國在第2758號決議中表達的共同意志，是對「聯合國憲章」宗旨和原則的損害，也是對台海和平穩定的破壞。

王毅還說，「他們在50年前就阻攔不了一個中國原則，在21世紀的今天更不可能得逞。如果一意孤行，必將為此付出應有的代價。」

大陸外交部發言人汪文斌29日在例行記者會上表示，今年G20峰會將於10月30日至31日以線上線下結合方式舉行。大陸國家主席習近平將透過視訊出席G20峰會，王毅將作為習近平特別代表在羅馬現場與會。