澳設「香港渠道」 降低港人移居澳洲門檻

（德國之聲中文網）澳大利亞政府發布《2021年移民規例修訂（香港）法規》，宣布為香港人專門設立一個全新簽證分支Hong Kong stream（香港渠道）。按照新法規，持有澳大利亞臨時工作（技術）簽證（類別457）、臨時技術短缺簽證（類別482）或臨時畢業生簽證（類別485）的香港人士在持簽3至4年後便可申請永久居留權，無須達到傳統計分要求。同時，申請人必須符合移民「通用條件」（Common criteria），即通過健康檢查、品格審查、未被澳洲安全及情報組織（ASIO）視為「直接或間接安全風險」、未被聯邦外長視為對澳洲外交利益有影響的人士，申請人也不得被發現在申請簽證期間或申請前12個月持臨時簽證期間，向當局提供過虛假或帶有誤導性資料的文件。該法規將於2022年3月5日起實施。

在收費方面，8歲或以上人士基本簽證費用為6,170澳元，如未擁有「基本應用水平的英語能力」（Functional English），需額外繳付4,885澳元，18歲以下人士則為5,145澳元）。

澳大利亞在《港區國安法》實施後推出「避風港」政策

《港區國安法》去年7月1日實施後，澳大利亞於之後的7月9日為港人設「避風港」政策，延長持有香港特區護照的畢業生和臨時工作簽證人士的居留權至5年。

今年年初，澳大利亞總理莫裡森表示，「避風港」提供的 5 年臨時簽證屆滿後，港人只需符合「經調整的資格條件」就可以可申請一款「現有的技術類別永久簽證」。

今年8月，澳大利亞「避風港」政策的對象從原有的「香港特區護照持有人」擴大至所有持有「英國國民海外護照（BNO）」的香港人。此前曾出現留澳港生因為只有特區護照持有人才可享有「避風港」政策而“不得不”繼續申領香港特區護照的問題。

留澳門檻大大降低

香港01報道說，有移民顧問指出，澳洲面對人口老化問題，新政策下較以往寬鬆，明顯想吸納更多大學生及年輕人畢業後留澳洲工作。

流亡澳大利亞的香港前立法會議員許智峰在接受立場新聞采訪時表示，雖然新政策只惠及已經有臨時簽證的人，但其實相關臨時簽證十分容易取得。就算對於目前身在香港，又未有臨時簽證的香港人來說，取得澳大利亞臨時簽證也很容易，其後可再申領永久簽證，留澳門檻大大降低。

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