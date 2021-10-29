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春節防疫旅館難求 台商盼有條件縮短隔離期

中央社 / 福州29日電

農曆春節將近，台灣防疫旅館仍一房難求。台企聯會長李政宏今天表示，希望能開放居家隔離或疫苗護照認證、增加核酸檢測等方式，縮短隔離期，讓台商順利返家。

李政宏並表示，不排除以台企聯名義發文，向台灣的疫情指揮中心或相關部門表達台商的訴求。

中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長李政宏今天在福州出席第9屆海峽青年節相關活動時，作以上表示。

李政宏提到，許多台商受到疫情影響已經很久沒回台灣，然而明年春節返台的行程卻又受到防疫旅館不夠的影響，可能無法成行，因此希望能夠有條件開放居家隔離，或是以檢測抗體、在隔離期間增加核酸檢測次數等方式，縮短隔離時間。

另一方面，針對日前衛福部長陳時中提到，台灣的數位疫苗證明已經完成規劃，將進一步推動相互認證一事，李政宏表示「樂觀其成，趕快實施」。

他同時也呼籲盡快恢復廣州或深圳的航點，「為華南的台商多想一點」。因為疫情，不少在陸台商面臨2年未入境，戶籍將會被遷出，也盼內政部能彈性處理。

近期，難以返台過春節的焦慮情緒，已在台商圈蔓延。

多名在上海經商的台商向中央社記者表示，由於訂不到防疫旅館，不得已只好將返台時間往前挪到12月。當中有些人由於工作原因，無法離開上海太久，因此在1月就必須返回上海，無法在台灣過年。

在上海專營汽車零件的陳姓台商說，原本預計明年回台過年，但是隔離旅館一房難求，加上過年前的房價水漲船高，一家四口光是隔離費用就要新台幣20萬元，最後打消回台過年的計畫。

台商 上海 疫苗護照

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