陸學者稱 解決台灣問題已被提上習近平的「辦事日程」

面對當前兩岸緊張局勢持續升高，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在接受大陸媒體訪問時指出，中共中央總書習近平日前在紀念辛亥革命110周年大會上的講話已表明，「解決台灣問題已被提上辦事日程」。

在被問到一旦兩岸發生實質衝突，美國會有哪些手段參與進來？金燦榮說，因為美國對於跟中國作戰沒有勝利的把握，所以軍事干預的可能性不是很大，但經濟制裁一定會有。

金燦榮並稱，針對美國、歐洲近期一系列挺台新動作，大陸眼下是嚴厲警告，希望他們改弦更張；如果交涉無效，他估計大陸「會有行動」。

金燦榮說，「如果後續行動沒有起到預期的作用，坦率來講，不排除發生衝突的可能性；如果局面真的穩不住，真的發生衝突，我們就迎接衝突，我覺得我們的勝算還是比較大的。」

大陸網路媒體《觀察者網》29日刊登金燦榮這篇專訪，在專訪中金燦榮表示，他認真「拜讀、學習」了習近平在紀念辛亥革命110周年大會上的講話。

他說，「這講話裡有個關鍵邏輯，就是辛亥革命的目標是民族復興，而民族復興包括祖國的完全統一，因此要解決台灣問題。」

「換言之，這次講話說明解決台灣問題已被提上辦事日程。可能基於此，美西方國家認為它們必須一起發聲，防範中國大陸採取下一步行動。」

對於美國總統拜登日前被問到，若台海兩岸發生衝突，美國是否會協防台灣時，他給了肯定答案，但白宮後來又出來澄清，也有專家認為拜登是「口誤」。

對此，金燦榮認為，拜登政府在台灣問題上的搖擺，反映出美國決策層或美國戰略圈子現在的對華態度是矛盾的，團隊內部是不團結的—部分決策者及利益集團希望中美能恢復貿易，緩和緊張，但還有一部分群體尋求對抗，包括在台灣問題上的對抗。

因此，中美之間最近出現一些積極因素，如孟晚舟回國、劉鶴與美國財政部長葉倫通話、美國擬重新豁免部分中國進口商品的關稅，但同時又看到美國在台灣問題上變本加厲。

金燦榮指出，不論是歐美打「台灣牌」或台灣主動迎合歐美，他的直覺是：這兩方都在賭大陸內部事情多、不想讓經濟發展停滯，因此沒有下定真正解決台灣問題的決心。

金燦榮預期，一旦台海發生衝突，美國軍事干預的可能性不大，但美國還是有很多手段，例如把中國公司踢出現有的國際交易體系等金融制裁，或者其他一些經濟制裁。

他指出，習近平今年8月在一場會議上強調要加強戰略和應急物資儲備，就是大陸應對可能到來的經濟制裁的一個辦法。

金燦榮表示，此外，大陸還應加強國內生產、開拓新的夥伴。「多種手段一起應對。我們準備得越好，他們制裁的效果就越差」。