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環時：美軍不得駐台 是大陸對台政策的「紅線」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。（擷自CNN）
蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。（擷自CNN）

大陸鷹派官媒環球時報發表社評強調，美軍不得駐紮台灣，這肯定是紅線，而美台都是清楚。然而，現在美台針對這條紅線，不斷出現進退交織的「挑釁性」表態，這成了新策略。

環球時報的社評指出，美軍進駐台灣，就是破底線，是引爆台海戰爭最危險的指標之一。文章並稱，「台美近來的表現不斷搖擺，他們有通過『切香腸』方式實現美軍在台公開象徵性駐紮的強烈意圖，但又懾於大陸的意志，因而一點一點往前蹭，感受到危險就退一步，宣稱政策未變。」

社評指出，只要民進黨政府拒絕「九二共識」，頑固堅持分割國家主權的路線，而且美國縱容支持他們這樣做，「大陸遲早會使用武力解放台灣」。

社評表示，民進黨政府的路線通向了一條死胡同，他們與外部勢力勾結越緊密，大陸的懲罰越不可避免，這一因果關係越來越緊地纏在一起，他們在尋求倚仗和保護的同時，是「招致大陸武力解決台灣問題決斷的同一過程」。

社評最後向大陸內部喊話說，「大陸公眾」要充分了解正義、時間、主動權都「在我們一邊」，要相信「國家的戰略統籌和掌控力」。

美軍 民進黨 戰爭

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中國官媒環時評論 再劃「美軍不得駐台」底線

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