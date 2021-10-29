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蔡總統表達願與習近平坐下來談 國台辦回批：低劣騙術

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

蔡英文總統日前接受CNN採訪時稱，台灣一再表示願與大陸展開對話，這是處理兩岸關係時避免誤解、錯估和誤判的最佳途徑。對此，大陸國台辦發言人馬曉光指出，民進黨當局一方面向外部反華勢力「搖尾乞憐」；一方面又惺惺作態，偽造願意對話的假象，「這種騙術極其低劣、可以休矣！」

馬曉光29日說，2016年以來，民進黨當局否認「九二共識」破壞兩岸對話基礎，關閉了兩岸協商對話的大門。當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局與「台獨」分裂勢力加緊勾連外部勢力，赤裸裸販賣「兩國論」，不斷進行謀「獨」挑釁，這是民進黨當局有意為之、兩岸同胞都清楚的事實，不存在什麼「誤解、錯估、誤判」。

他指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，是兩岸關係的大是大非問題，是檢驗是否真正有對話誠意、維護兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉的試金石。

最後，馬曉光強調，民進黨當局一方面向外部反華勢力「搖尾乞憐」，加緊投靠，配合外部勢力「以台制華」圖謀，出賣台灣同胞和中華民族利益。另一方面又惺惺作態，偽造願意對話的假象，推卸謀「獨」挑釁的罪責，企圖誤台灣民眾，欺騙國際社會。「這種騙術極其低劣、可以休矣！」

民進黨 馬曉光 九二共識

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