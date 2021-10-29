美前官員分析習拜會 指習被三項國內議題影響

美國前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文表示，對中共總書記習近平而言，11月的習拜談話有三個國內挑戰，包含明年的兩會、冬奧與中共20大，這需要中美關係的穩定，避免任何危機，因為習有國內議題要面對。

麥艾文今日以視訊方式出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會。他表示，習近平是非常獨特的領導人，他上任時就有非常強的急迫感，包含經濟、政治要穩定，深信中共要回到1950年代的浪漫地位，這讓他進行反貪行動。一開始，他對中美關係的管理是混合的，有合作與競爭，因他需要小心管理。

麥艾文說，隨著時間推進，習更願意承認中美間的不同意見，比如2013年在東海實施飛航管制區就展現他的想法。

對於未來美中台關係，他認為，中美在台灣問題上意見不一致，北京對蔡英文總統是在一個最糟糕的預測，認為他採取一些非常沒建設性的作法；而北京在香港實施「港版國安法」，也讓台灣改變對其看法，台灣民眾不喜歡「一國兩制」。而美國會有越來越多遏阻中國的作為，或對台採取更多行動。

麥艾文也分析目前中美關係的五個特點。首先是，美國總統拜登任職後，對中美關係一直努力地想更密切處理，但目前沒有主要結構，雙方還在做政治調整；第二，有政策挑戰，包含在南海、東海、經濟問題、西藏、台灣等問題，發展越密集，強度越來越強。

麥艾文接著稱，第三，川普任職期間中美關係停滯，拜登政府想修復，也想建構溝通橋樑；第四，目前有很多不同意見，對相關政策的制定會有困難；第五，美國最新的民調，對中國喜好度降到新低，對中態度讓情勢更為複雜。

麥艾文稱，美中對未來有不同想法，現在對習拜而言都是重要時刻，而美方應該是希望能維持長期戰略競爭，且維持動態平衡。而站在戰略的十字路口，台灣議題是中心，雙方怎麼跟台灣互動，將產生極大影響。