還是不出國 大陸宣布：習近平視訊出席G20峰會

大陸國家主席習近平確定不會前往義大利羅馬參加即將舉行的G20峰會。大陸外交部發言人華春瑩29日上午宣布：應義大利共和國總理德拉吉邀請，習近平將在北京以視訊方式出席10月30日至31日舉行的二十國集團（Ｇ20）領導人第16次峰會並發表重要講話。

習近平上一次出訪是去年1月17日前往緬甸進行國事訪問。在新冠肺炎疫情爆發後，習近平迄今已經超過600天未再踏出國門一步，近來引起國際輿論關注與討論。

BBC中文網早前曾報導，疫情或許是習近平不出國外訪的重要因素之一，但中國和美國等發達國家之間分歧巨大進入「冷和平」狀態，這種狀態也不會因為首腦的國事訪問而改變。

對於習近平一直未出訪的原因，聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗對BBC中文網表示，疫情下的健康風險，一定是習近平本人和中國政府的重要考慮。

但西澳大學政治與國際關係副教授陳傑認為，最直接的原因是疫情導致的不便，但疫情的原因已經越來越不成立，因為主要西方國家領導人今年都在出訪。

華爾街日報則指出，在其本人國際形象下降之際，預計習近平也不會很快恢復環球外交活動。隨著許多其他國家的元首走出「保護圈」並開始出訪，習近平仍把他與外國領導人的互動局限於召開視訊會議和通電話。