邱太三宣布：研議疫情緩和後 逐步放寬兩岸交流管制

面對當前兩岸局勢日益凶險，陸委會主委邱太三今日呼籲對岸「止戈為武」，他表示，兩岸議題不是北京以政治軍事威嚇、拒絕溝通，就能強行解決。他透露，政府正研議在新冠疫情緩和後，逐步放寬兩岸交流管制，並願率先提議雙方公權力單位事務互動溝通，以保障人民福祉。

邱太三29日上午出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會並致詞。針對當前兩岸關係，他強調，兩岸爭議需要雙方平等對話。「兩岸互不隸屬」是不爭的客觀事實，更是72年來的台海現狀。

他指出，中華民國2,300萬台灣人民堅定捍衛國家主權與民主生活方式。處理兩岸政治爭議的關鍵，從來不是北京方面以政治與軍事威嚇、拒絕溝通，就能強行解決，這些片面且錯誤的思維將使北京一直深陷於「和戰」矛盾中。

邱太三強調，唯有理性務實面對兩岸對等關係，民主對等、和平對話，才有助於雙方釐清爭議、面向未來。台灣政府對兩岸關係立場始終如一，並以「不屈服、不冒進」的態度務實處理各項問題，台灣也會透過提升總體競爭力、深化國際合作，來保障生存發展，絕不會讓任何人威脅侵害我主權、尊嚴、民主與自由。

邱太三接著對中國大陸提出四點呼籲，首先期盼中國大陸除了經濟上的「共同富裕」，更應讓人民「共用權力」推動民主改革；第二，北京當局必須瞭解蔡總統提出的「四個堅持」是台灣主流民意與底線。由於兩岸的制度及價值差異，雙方需要透過平等對話，務實處理彼此關切的問題。

第三，邱太三稱，我方的承諾不變，期盼對岸早日揚棄敵意，以和平為最高原則共同改善兩岸關係。兩岸應健康交流促進理解、累積互信。最後，我方正研議在新冠疫情緩和後，逐步放寬交流管制，並願率先提議雙方公權力單位事務互動溝通，以保障人民福祉。

蔡總統在今年國慶日提出「四個堅持」為：堅持自由民主的憲政體制；中華民國與中華人民共和國互不隸屬；主權不容侵犯併吞；中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民意志。