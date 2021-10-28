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國台辦批評蔡英文推台獨 陸委會發嚴正聲明

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會。圖/取自本報系資料庫
陸委會。圖/取自本報系資料庫

中共國台辦今日批評蔡英文總統接受美媒CNN的專訪內容，指「這再次暴露其台獨圖謀冥頑不化」。陸委會今日發表嚴正聲明，指蔡總統國慶演說及CNN專訪都一再強調，台灣堅韌不屈、長期抵禦中共威脅挑戰，絕不接受北京設定的路徑。

陸委會表示，中共國台辦的回應是「惡意發表扭曲事實及詆毀台灣自由民主發展成就等挑動對立的言論」。

陸委會說，中華民國是主權獨立國家，台灣2300萬人民堅定捍衛主權尊嚴和民主生活方式，北京霸權擴張、對台脅迫，才是破壞臺台現狀、製造區域不安的危險根源。

陸委會指出，蔡總統所提四個堅持，就是我方不屈服威脅的堅定立場，以及台灣內部的最大共識。

陸委會強調，中共端出所謂的「一中三段論」，企圖一再混淆國際視聽，矮化台灣、阻撓我們與國際互動，近期更變本加厲軍事威嚇，台灣民眾及國際社會均已強烈反對。總統談話正是堅定告訴對岸，我國家主權不容侵犯，民主社會更不容破壞分裂，威脅也絕不會得逞。

陸委會聲明，當威權專制展現擴張企圖，民主國家應合作捍衛共同價值。長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要夥伴，未來也將持續深化各領域的交流合作。

陸委會最後稱，台灣人民團結一致在民主社群最前線，堅定否決對岸意圖決定台灣未來的幻想。而中共國台辦無法面對事實、毫無建設性的侷限思維，只會誤判情勢，加深兩岸隔閡與認知差距。

陸委會 中共 國台辦

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