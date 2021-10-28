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大陸嗆：美「切香腸」式提升美台軍事聯繫 中方將反制
陸軍司令徐衍璞上將9日率團訪美，參加美國陸軍協會年度會議暨軍備展，隨後轉赴「陸威會議」，與美軍印太司令阿基里諾等美軍高層會面。大陸國防部28日表示，已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方作出澄清。並強調「如果美方繼續頑固抱守『以台制華』幻想，企圖以『切香腸』方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。」
據「國防部發布」微信公眾號消息指出，大陸國防部新聞發言人譚克非28日於例行記者會上表示，已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方做出澄清。
譚克非指出，「『一個中國』原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一段時間以來，美方一些人違背『一個中國』的政治承諾，不斷打『台灣牌』，向『台獨』分裂勢力發出極其錯誤信號，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響。」
他強調，「如果美方繼續頑固抱守『以台制華』幻想，企圖以『切香腸』方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。」
譚克非表示，「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。」
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