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回應蔡總統國慶演說 陸國防部：挫敗台獨是大義所在

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國防部新聞發言人譚克非。（取自微信公眾號）
大陸國防部新聞發言人譚克非。（取自微信公眾號）

蔡英文總統在雙十國慶演說中稱，「兩岸互不隸屬」，「我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」對此，大陸國防部28日回應稱，「堅決挫敗一切外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，是中國人民解放軍的神聖使命。大勢所趨，大義所在，不動如山，動如雷霆。」

據「國防部發布」微信公眾號消息指出，針對蔡總統國慶談話，大陸國防部新聞發言人譚克非於28日例行記者會上表示，「習主席在紀念辛亥革命110周年大會上發表重要講話，鄭重宣示堅持『一個中國』原則和『九二共識』、堅決遏制『台獨』分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，揭示了祖國統一、民族復興的歷史大勢，指明了兩岸關係的前進方向。」

譚克非指出，「民進黨當局出於『台獨』本性，置中華民族利益和台灣民眾福祉於不顧，煽動對立、叫囂對抗，企圖以所謂『共識』為幌子綁架台灣民意，頻繁勾連外部勢力，加緊謀『獨』挑釁。其數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的卑劣行徑再次證明，『台獨』分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。」

譚克非強調，「中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族根本利益所在，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗一切外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，是中國人民解放軍的神聖使命。大勢所趨，大義所在，不動如山，動如雷霆。」

他還說，中國人民解放軍將強化使命擔當、保持高度戒備，確保在黨和人民需要的時候「召之即來、來之能戰、戰之必勝」。

台獨 解放軍 國防部

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