陸外交部警告「民進黨當局」 搞台獨是死路一條

蔡英文總統接受美媒採訪承認美軍以訓練為目的存在在台灣，大陸外交部發言人汪文斌今天在外交部例行記者會上回答相關問詢時表示，搞台獨是死路一條，支持台獨也是一條不歸路。

汪文斌說，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。「我們堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政，美軍近來多次在台灣海峽大秀肌肉挑釁攪局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定」。

汪文斌表示，是誰在台灣問題上搞脅迫，國際社會看得很清楚，兩岸統一是歷史大事，是正道，台獨是歷史逆流是絕路。民進黨當局的謀獨行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也撼動不了國際社會，普遍認可一個中國原則的穩固格局。

汪文斌強調，凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場，搞台獨是死路一條，支持台獨也是一條不歸路。任何國家任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大能力，否則必將再次遭到失敗。