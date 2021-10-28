北京研擬台獨分子清單如何反制？ 陸委會：還在研擬中

大陸國台辦透過主管媒體「中國台灣網」，釋放大陸可能「立法懲辦台獨」的訊號。對此，陸委會27日表示將採取必要之防衛反制措施，但陸委會副主委邱垂正今天又稱，相關的反制措施還在研擬中。

立委洪孟楷28日在立法院的外交與國防委員會質詢邱垂正，具體的防衛措施為何？邱垂正說，這需要看整個局勢發展，他們現在都是透過媒體放話，恫嚇台灣自我限縮，製造社會的寒蟬效應。但我方認為，這種逼迫的不當作為只會適得其反，台灣人民不會在壓力下屈服，對岸也不要有這種幻想。

洪孟楷追問，台灣人民、中華民國國民不會屈服任何勢力，「本席與你都有共識」，但我方具體的反制措施為何？有無草案或方案？邱垂正僅回應稱，目前都還在研擬中。

立委何志偉則詢問，從去年開始就傳出大陸有「台獨頑固分子清單」，當時的具體措施為何？邱垂正重申，過去國台辦一再操弄該議題，透過媒體放話，說要打擊所謂台獨分子，這都是用一種恫嚇台灣人民的方式，製造寒蟬效應，引導社會的認知與行為，這是屬於對台認知作戰的行為。

何志偉追問，對於中共要專門立法「懲辦台獨」，會做出甚麼？邱垂正表示，可能也是炮製「港版國安法」對台這樣的一個威嚇，也是在恫嚇台灣人民。