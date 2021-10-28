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香港「民陣」解散但仍未繳交資料 警方今早搜查4地
香港泛民主派組織「民陣」因未按時繳交資料，香港警方28日上午搜查四處與民陣相關的地點，暫時沒有人被捕。
香港星島日報報導，香港警方今年4月根據「社團條例」，要求「民陣」繳交成員活動及資金等資料，並要求於5月5日或之前繳交，但民陣沒有準時繳交，並於8月中旬宣布解散。
警方28日上午採取行動，搜查與民陣有關的四處地點，包括泛民主派政黨「社民連」位於長沙灣永明街辦事處，以及「香港彩虹」位於油麻地立信大廈總部。
網路媒體《香港01》報導，香港警方曾指出，「民陣」自2002年成立以來，一直沒有向公司註冊處註冊為公司，也不是向警察牌照課註冊的合法社團，因此，該組織是一個不合法運作的組織。
香港警方重申，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹去，警方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反「香港國安法」及其他香港法例。
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