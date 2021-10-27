北京傳將立法懲戒台獨分子 陸委會：將採防衛反制措施

大陸官媒「中國台灣網」記者在27日國台辦例行記者會上詢問，中國大陸有關部門最近或將就懲辦「台獨」分裂勢力進行專門立法，讓「台獨分子清單」議題再度引發關注。陸委會27日指，政府將注意情勢發展，採取必要之防衛反制措施。

去年年底親北京的香港大公報報導，大陸正研擬台獨頑固分子清單，對那些有涉獨、謀獨惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，包括依據「反分裂國家法」及「刑法」、「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

陸委會27日回應，過去一段時間大陸國台辦已一再操作所謂依法打擊「台獨分子清單」議題，27日更透過媒體刻意釋放將專門立法，意圖恫嚇台灣人民自我限縮、刻意製造我寒蟬效應，這種逼迫的不當作法只會適得其反。

陸委會稱，台灣從不是中共治理管轄的範圍，其對台單方立法對台灣民眾毫無拘束力、更無法發生效力。我方認為，中共始終以強制威脅手段，施壓與其意見不同的對象，台灣人民絕不會因此妥協，我政府將注意情勢發展，並採取必要之防衛反制措施。