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美挺台參與聯合國活動 美國會議員：非中共所稱的錯誤訊號

聯合報 / 記者張文馨／台北即時報導

聯合國大會2758號決議50周年之際，美台開會討論如何「支持台灣有意義地參與聯合國活動」，中國大陸外交部指這是向台獨勢力發出錯誤訊號，共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）26日表示，這才不是錯誤訊號，台灣應該參與各種國際論壇，尤其是世界衛生組織（WHO）。

蓋拉格說，美國應該支持台灣更強力參與WHO，也應該針對中國共產黨拒絕國際調查新冠病毒起源一事懲罰北京；「這非常合理，這不是什麼發送錯誤訊號。」

蓋拉格表示，中國共產黨在包含聯合國在內的國際組織逐步增加影響力，但美國缺席；他認為，美國應以「自由世界領袖」的身分參與國際組織，且應更有智慧支持台灣的國際參與。

蓋拉格26日在華府智庫2049計畫（Project 2049 Institute）的視訊活動上，談到兩岸議題。

被問到年底將舉行的美中領導人會晤，拜登應該怎麼跟中國大陸國家主席習近平談台灣議題，蓋拉格說，「別侵略台灣，若你這麼做，就應該知道（美國）會回應的。」

蓋拉格表示，希望拜登傳遞這麼明確的訊息，也希望拜登告訴習近平，美國不會參加由一個正在實施種族滅絕的政權所主辦的冬季奧運會。

中國大陸明年2月將主辦冬季奧運會，有意見認為，美國應透過抵制冬奧表達不認同北京的人權作為，不過拜登政府沒有明確表態，只說要和盟友討論，共同行動；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前與習近平通話時稱，「法方支持中方成功舉辦北京冬奧會」。

美國 拜登 北京冬奧 聯合國

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