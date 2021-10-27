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電影檢查條例通過 香港進入國安禁片年代

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
10月27日，香港立法會三讀通過《2021年電影檢查(修訂)條例草案》。圖為市民於旺角一戲院觀看電影上映時間等訊息。（中新社）
10月27日，香港立法會三讀通過《2021年電影檢查(修訂)條例草案》。圖為市民於旺角一戲院觀看電影上映時間等訊息。（中新社）

香港立法會舉行延任一年的最後一次大會，號稱世界六大電影基地位列第三的香港，自此進入有國安禁片的年代。香港立法會27日三讀通過修訂「電影檢查條例」草案，在45分鐘時間、5名議員發言下，快速通過了這項條例。

香港國安法通過後，港府提出修訂電影檢查條例，其主要內容有，要求電檢處檢查員未來須考慮影片上映會否不利於國家安全；港府政務司司長如認為影片不利國安，可撤銷核准或豁免上映的證明書；督察可在沒有法庭手令授權的情況下進入和搜查任何地方，並可要求核准或豁免證明書持有人提供上映的日期、時間和地點，以避免有人利用社交媒體或即時通訊程式隱藏違法放映影片。如未獲豁免或核准的影片，修訂亦提高最高刑罰至監禁3年、罰款100萬港元。

港府商務及經濟發展局局長邱騰華表示，修例的目的簡單直接，完善電影管理制，以有效防範及制止任何危害國家安全的行為，局方在6月已更新電影檢查員指引，但單以行政指引並不足夠，需要修例訂出更清晰的規定。

對有人要求修例應規管網路上的影片，邱騰華指今次修例只適用於符合上映定義的影片，是否延伸至網路，需要小心研究，如加入網路規管，將超越修例原意及範圍，亦涉及其他政策、科技、執法等考慮，要更長時間研究。

在會上發言的議員，有人點名批判港產電影《十年》等，販賣恐中、煽動港獨，有潛藏在電影中的危害國家安全意識不容忽視；有說香港電影明顯醜化香港，煽動年輕人對未來的絕望和恐懼，繼而在2019年做出非理性和違法暴力行爲，破壞社會和平，

延任一年的香港立法會，民主派議員全線退出，只剩下42人，但全年通過了約40項法案和超過3,200億港元撥款。

港府政務司長李家超稱，過去有議員抗中，肆意抹黑，挑撥矛盾，肆無忌憚拖死議會，拖垮政府施政，更有議員涉嫌危害國家安全被捕，嚴重浪費公帑，意圖拉倒一國兩制，其心可誅。

電影 香港 立法會

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