台灣積極強化戰備 國台辦：倚美謀獨必遭滅頂之災

拜登政府正在與台灣討論提早交付F-16V戰機可能性。與此同時，台灣陸軍還規劃復編5個步兵旅，強化灘岸守衛能力。中國大陸國台辦發言人馬曉光對此回應稱，民進黨當局繼續沈迷「倚美謀獨」、「以武謀獨」，必將遭致滅頂之災。

馬曉光27日在國台辦例行記者會回應相關問題時表示，第一，當前台海和平穩定面臨的最大威脅是民進黨當局與外部勢力加緊勾連，不斷進行「台獨」挑釁，包括赤裸裸地販賣「兩國論」，這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源。

第二，美國總想拿台灣問題做文章，找麻煩，不斷挑戰中國核心利益，這是枉費心機。馬曉光表示，今天的中國不懼怕任何國家的打壓。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，停止一切對台售武。

第三，民進黨當局不惜債台高築購買軍火只能「吹哨壯膽」，長不了「肌肉」，更換不來台海和平穩定。馬曉光說，「他們拿台灣民眾的血汗錢，天價向美國購買軍火，這些賠本買賣背後，到底誰獲利，誰中飽私囊，又損害了誰的利益，不言而喻。」

第四，中國大陸絕不容忍「台獨」，絕不允許台灣從中國分裂出去。馬曉光重申，任何人不要低估中國大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。他指出，如果民進黨當局繼續沈迷於「倚美謀獨」、「以武謀獨」的夢幻中，膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。

馬曉光還表示，一段時間以來，台灣民眾對兩岸軍事緊張、台海局勢風險升高的感受不斷上升，根本原因是民進黨當局加緊與外部勢力勾連，不斷進行「台獨」挑釁，包括赤裸裸地販賣「兩國論」，日益把台灣推向險境。

他呼籲更多台灣同胞能識破民進黨當局的政治私利與險惡用心，以實際行動拒絕民進黨當局的蠱惑、裹挾，堅決反對「台獨」，維護自身的利益福祉。