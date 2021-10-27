吳釗燮訪歐 馬曉光：謀獨拒統的行徑終遭清算

外交部長吳釗燮近日出訪斯洛伐克、捷克，大陸國台辦發言人馬曉光表示，「台獨」是絕路。「吳釗燮之流」的台獨行徑改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，撼動不了一個中國的國際格局。任何勾結外部勢力謀「獨」拒統的行徑終遭清算。

馬曉光27日上午在國台辦例行記者會上說，吳釗燮是「台獨」頑固分子，在謀「獨」犯罪道路上越走越遠。一段時間來，吳釗燮借各種名目，以各種形式，在國際上叫囂台灣是主權國家，兜售「台獨」主張，不惜充當外部反華勢力的棋子，不斷進行謀「獨」挑釁。

馬曉光稱，「我們反對中國台灣地區與我建交國進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。我們敦促有關國家言行一致，以實際行動恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，不要為台獨分裂勢力提供舞台和便利，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

針對台灣疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前面對媒體提問時，反問：「大陸是哪個國家？」馬曉光則表示，「我先要問問他，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論。這無非是他為了乞求一官半職而演的一場鬧劇罷了」。

對於蔡英文總統在今年國慶講話中提出的「四個堅持」，馬曉光指出，民進黨當局所謂的「四個堅持」，公然否認大陸和台灣同屬一個中國，是赤裸裸地販賣「兩國論」。

馬曉光說，「這一倒行逆施是十分危險的玩火行為，必然升高台海局勢的緊張動盪，把台灣同胞推向險境。任何人、任何勢力企圖分裂國家，都不會有好下場，都必然以徹底失敗而告終。」