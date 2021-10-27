台灣爭取F-16V提前交機 國台辦諷：吹哨壯膽

就美國對台軍售F-16V（BLK70）戰機一案，傳出因應台海情勢，我方向美爭取首批提前於2022年交機，並擬持續強化陸軍灘岸守衛能力等，大陸國台辦發言人馬曉光27日說，美台近期加緊勾連挑釁的背後，包藏的是「以台制華」的禍心，強調民進黨不惜負債購買美國軍火，只能「吹哨壯膽」，長不了「肌肉」。

馬曉光表示，無論美台怎麼勾連，都是徒勞的。他還強調四點，第一，當前台海和平穩定面臨的最大威脅是民進黨當局與外部勢力加緊勾連，不斷進行「台獨」挑釁，包括赤裸裸地販賣「兩國論」。

馬曉光說，第二，美國總想拿台灣問題做文章，找麻煩，不斷挑戰中國核心利益，是枉費心機，強調中國大陸不懼怕任何國家打壓，敦促美國停止對台售武；第三，民進黨當局不惜債台高築購買軍火只能「吹哨壯膽」，長不了「肌肉」，更換不來台海和平穩定。

第四，馬曉光指稱，大陸不容忍「台獨」，絕不允許「台灣從中國分裂出去」，強調任何人不要低估中國大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。他並稱，若民進黨繼續依美謀獨、以武謀獨，「膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。」

對於英國國防大臣華禮仕呼籲北京政府，透過和平方式解決與台灣的紛爭，並警告解放軍戰機侵擾台灣空域是危險行為。馬曉光則說，造成當前台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局勾連外部勢力的挑釁活動，「而不是人民解放軍維護國家主權和領土完整的正義之舉。」