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陸委會將邀美前副國務卿 研討應對中共挑戰

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會將舉辦國際研討會，邀請國內外學者就中國大陸情勢和對台灣的影響進行討論，陸委會主委邱太三屆時亦將出席闡述我政府的兩岸政策立場。聯合報系資料照
陸委會將舉辦國際研討會，邀請國內外學者就中國大陸情勢和對台灣的影響進行討論，陸委會主委邱太三屆時亦將出席闡述我政府的兩岸政策立場。聯合報系資料照

為了解中國大陸變遷動向及政經社會等各領域的樣貌，以及對台海與區域情勢的影響，中國大陸委員會27日表示，將邀請美國國務院副國務卿史坦伯格、前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文等多國學者，召開國際研討會探討因應之道。

陸委會表示，該會委託中華民國高等政策研究協會舉辦的「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會（Chinese Political, Economic and Social Dynamics under CCP），將於29日在台北舉行，屆時陸委會主委邱太三將說明近期兩岸情勢發展及政府政策立場。

陸委會指出，近年中共宣揚其執政的治理成就，並號召人民團結在黨旗幟下，向建設現代化強國目標邁進。透過本次國際研討會學者專家的觀察分析，將有助我們更全面瞭解中國大陸在中共治理下各領域的實際狀況及面臨的挑戰，有助我方精確研判北京當局對內部矛盾問題的因應，及面對美中關係及兩岸關係產生的可能影響。

據陸委會公開訊息，由於疫情影響，研討會邀請國外學者以視訊連線方式參與，名單包括：前美國國務院副國務卿、美國雪城大學講座教授史坦伯格（James Steinberg），前美國白宮國安會亞洲事務資深主任、喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）發表專題演講。

其他與會學者還包括：美國波士頓大學教授傅士卓（Joseph Fewsmith）、法國智庫蒙田研究所中國項目主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）、美國加州大學柏克萊分校教授高棣民（Thomas Gold）、約翰霍普金斯大學教授孔誥烽（Ho-Fung Hung）、日本東京大學教授丸川知雄、新加坡國立大學教授仝月婷等知名學者；另，國內也有多位重要學者專家將實體與會共同研討。

美國 大學教授 陸委會

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