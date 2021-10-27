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香港擬收緊豁免檢疫入境措施

中央社 / 香港27日電

香港當局為爭取與中國大陸盡早恢復通關，有意收緊對某類人群豁免檢疫入境的寬鬆措施，這項措施獲得一些醫學專家支持。

香港去年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，當局對中國大陸及海外入境者採取了嚴格防疫措施，令香港基本上關閉了門戶。

不過，當局封關之餘，卻放寬某行業人群的入境檢疫限制，包括往來陸港之間的貨車司機、航機機組人員及來港船員等，因為這些行業一旦停頓，市民生活會嚴重受影響。

行政長官林鄭月娥前天（25日）表示，為爭取香港與中國大陸方面早日通關，當局將會收緊上述措施，把某些人群從入境免檢疫措施名單中剔除。

港府所以有這種考慮，是因為北京方面對疫情採取清零政策，北京一直不願意恢復與香港通關，主要就是擔心港方的上述寛免檢疫措施，可能間接將病毒傳至中國大陸。

本地著名呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目談到相關問題時表示，政府應該收緊入境豁免檢疫措施，豁免時也要視乎實際需要。

他認為，若要避免某些染病個案造成社區爆發，同時又需要通關，就應收緊入境豁免檢疫安排。

他說，中國大陸及海外來港人士中，目前獲豁免檢疫的人群有40多類，當中一些人一旦走進社區，就可能令社區爆發疫情。

他舉例，去年7月政府免除船員免檢疫入境，結果造成本地第三波疫情。

香港 疫情

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