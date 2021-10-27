台灣參與聯合國 國台辦：一中原則下可妥善安排

針對美國國務卿布林肯26日呼籲「所有聯合國會員國」，支持台灣有意義參與聯合國體系，中國大陸國台辦發言人馬曉光27日回應，陸方了解台灣同胞對參與國際活動的想法和感受，在堅持一個中國原則的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排，但若藉此謀「獨」，這是絕無可能的。

近日，美國總統拜登在參加《CNN》直播時，脫口以兩個「Yes」回答保台誓言，美國亞太副助卿華自強也抨擊中國大陸誤用聯大2758號決議案，支持台灣有意義地參與聯合國。另，美國在台協會（AIT）也與我駐美代表處於22日，就「支持台灣有意義地參與聯合國活動」召開會議。

對此，馬曉光於27日的國台辦例行記者會上重申，「聯合國是主權國家組成的國際間政府組織，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國。」

馬曉光說，關於「中國台灣地區」參與國際組織及其活動問題，國際慣例就是「必須堅持一個中國的原則」，美方說法嚴重違背聯合國有關決議，嚴重違背一中原則和中美三個聯合公報，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤的信號。

馬曉光說，我們（中國大陸）了解台灣同胞對參與國際活動的想法和感受，在堅持一中原則的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排。但民進黨當局和「台獨」勢力以各種謊言欺騙「島內民眾」、誤導國際輿論，妄想推動「中國台灣地區」加入聯合國、以參與國際活動謀獨，這是絕無可能的。

馬曉光還說，奉勸民進黨放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想，一切破壞一中原則、分裂國家行徑只能以失敗告終。

對於華自強認為中國大陸誤用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際民航組織、世界衛生組織等國際組織之外，馬曉光則指出，「台灣不是一個國家，是中國領土不可分割的一部分，中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。」