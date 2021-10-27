快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅與阿富汗外長敲定設工作聯絡機制 商談下一步交往

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅26日在杜哈會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。新華社
大陸國務委員兼外長王毅26日在杜哈會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。新華社

據大陸外交部官網消息，正在卡達訪問的大陸國務委員兼外長王毅，當地時間26日在杜哈會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。雙方同意設立工作聯絡機制商談下一步交往。

大陸外交部官網發布的新聞稿稱，王毅表示，中方關注阿富汗當前面臨的困難，特別是可能出現的人道主義危機。中方將繼續通過紅十字會國際聯合會、聯合國難民署等渠道，並協調中國地方省區提供進一步緊急物資援助。

王毅還說，中方讚賞阿富汗神學士理解和重視中方重大安全關切，相信阿富汗神學士會採取更加堅決果斷的實際行動打擊「東伊運」（「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的簡稱，為北京認定的疆獨組織）這股國際恐怖勢力。

王毅承諾，中國大陸願在阿富汗穩定局勢、具備安全條件後，探討開展經濟重建領域合作，支持阿富汗發揮「亞洲之心」地理優勢，加強同地區互聯互通，增強自主發展能力。

穆塔基則表示，經歷45年戰爭後，阿富汗極為珍視和平，願與各國開展平等友好合作。阿中友好關係對阿富汗至關重要，阿富汗希望同中方開展溝通，發展全方位合作。

大陸外交部的新聞稿稱，穆塔基還強調，阿富汗神學士決不允許任何人、任何勢力利用阿富汗領土從事危害中國的事情。

阿富汗 王毅 外交部

延伸閱讀

中國警告日本：勿在台灣問題上試圖踩線

出席入聯合國50年紀念會 習近平料提涉台主張

不滿智利挺陸進CPTPP！日外長批：先完成批准 別管他人事

王毅：AUKUS帶來五重危害 釀核擴散、軍備競賽

相關新聞

布林肯挺台參與聯合國系統 陸駐美使館提嚴正交涉

美國國務卿布林肯26日發表聲明，表達美國支持台灣有意義地參與聯合國系統，引發大陸駐美國大使館強烈不滿，指稱布林肯此舉是「...

王毅與阿富汗外長敲定設工作聯絡機制 商談下一步交往

據大陸外交部官網消息，正在卡達訪問的大陸國務委員兼外長王毅，當地時間26日在杜哈會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。雙方同...

李克強「大管家」 突被免職

大陸國務院廿五日宣布人事任免，其中，石剛被免去國務院研究室副主任職務，受外界關注。現年六十三歲的石剛，同時也是大陸國務院...

美核潛艇康乃狄克號關島檢修 陸：美不負責任遮遮掩掩

美國軍事網站The Drive「戰爭地帶」專欄近日披露了一張衛星圖片顯示，10月2日在南海與不明物體發生撞擊的美國海軍核...

習近平通話馬克宏 稱中法互相支持辦好北京冬奧

大陸國家主席習近平26日與法國總統馬克宏通電話，據新華社報導，習近平指出，中法應拓展人工智慧、生物製藥、海洋等新領域合作...

西藏青年大會慶50週年 會長貢布頓珠：持續為獨立抗爭

被中國政府列為恐怖組織的西藏青年大會（TYC）今天在印度首都德里舉行成立50週年慶典，會長貢布頓珠（Gonpo Dhond...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。