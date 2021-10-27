王毅與阿富汗外長敲定設工作聯絡機制 商談下一步交往

據大陸外交部官網消息，正在卡達訪問的大陸國務委員兼外長王毅，當地時間26日在杜哈會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。雙方同意設立工作聯絡機制商談下一步交往。

大陸外交部官網發布的新聞稿稱，王毅表示，中方關注阿富汗當前面臨的困難，特別是可能出現的人道主義危機。中方將繼續通過紅十字會國際聯合會、聯合國難民署等渠道，並協調中國地方省區提供進一步緊急物資援助。

王毅還說，中方讚賞阿富汗神學士理解和重視中方重大安全關切，相信阿富汗神學士會採取更加堅決果斷的實際行動打擊「東伊運」（「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的簡稱，為北京認定的疆獨組織）這股國際恐怖勢力。

王毅承諾，中國大陸願在阿富汗穩定局勢、具備安全條件後，探討開展經濟重建領域合作，支持阿富汗發揮「亞洲之心」地理優勢，加強同地區互聯互通，增強自主發展能力。

穆塔基則表示，經歷45年戰爭後，阿富汗極為珍視和平，願與各國開展平等友好合作。阿中友好關係對阿富汗至關重要，阿富汗希望同中方開展溝通，發展全方位合作。

大陸外交部的新聞稿稱，穆塔基還強調，阿富汗神學士決不允許任何人、任何勢力利用阿富汗領土從事危害中國的事情。