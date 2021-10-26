快訊

兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進：台灣真有決心戰鬥到底 就先恢復徵兵制

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進。（本報資料照）
大陸鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進。（本報資料照）

華爾街日報最新報導援引多名專家的話評估說，國軍戰備不足，士氣低落，台灣成年男子普遍不想打仗，對國軍能夠抵抗解放軍缺乏信心。文章建議讓國軍與美軍一起訓練，提振士氣。大陸環球時報總編輯胡錫進稱，台灣真有決心戰鬥到底，民進黨當局就先改變台灣的兵役制度，要求所有男人必須服兵役。

胡錫進今在其個人微博稱，「蔡英文當局叫囂一旦大陸發起攻擊，台軍將戰鬥到底，但大多數人都知道他們是在強撐著吹牛」。

他說，台軍士氣哪裡是和美軍一起訓練就能提振起來的？「老胡2003年在台灣問一個退役軍人，一旦戰爭爆發，台灣守得住嗎？對方就很明確說守不住，問他能守多長時間，他覺得應該是幾十個小時。何況現在，兩岸軍力對比已經與18年前完全不可同日而語」。

胡錫進稱，第一現在是大陸這邊不想打，有維護和平、把戰爭作為最後手段的意願。第二是對岸民進黨當局那邊不敢打，他們咋呼得厲害，但是清楚台軍不堪一擊，戰則必敗必亡。第三是美國那邊不能打，不打則台海是它的有力槓杆，打則台海必成美軍士兵的墳墓，美國由「躺贏變成慘賠」。

現在的問題是，不敢打的民進黨當局長期擺出了囂張姿態，他們自封民主陣線抗擊中國大陸的最前沿，要在美國遏制中國的印太戰略中充當前哨角色。

他說，「真有決心戰鬥到底，民進黨當局就先改變台灣的兵役制度吧，要求所有男人必須服兵役，就像以色列那樣，搞出個全民皆兵來。然後不吃不喝，把大部分GDP都當成軍費來使用。然而台灣只有18萬常備軍，還儘是些既怕吃苦又怕死的草莓兵，民進黨當局想舒舒服服、踩著美西方輿論的紅地毯就走向臺灣獨立，他們這是在把美夢當正經日子過」！

民進黨 美軍 胡錫進

延伸閱讀

「這人」力抗網友：李雲迪像掛著牌子在互聯網上遊街

網路一片撻伐聲中 胡錫進緩頰：李雲迪不是吳亦凡

美國在台駐軍 大陸國台辦：以武拒統必定失敗

中共官媒：「蘇楊會」既有成果 也有嚴重分歧

相關新聞

追隨李克強10年 大陸總理辦公室主任石剛被免職

大陸國務院研究室副主任石剛昨天被免職。現年63歲的石剛，同時也是大陸國務院總理辦公室主任。

習近平：解放軍要全面開創武器裝備 建設新局面

中共總書記、中央軍委主席習近平25至26日出席解放軍全軍裝備工作會議，他在會上作出重要指示：要加緊構建武器裝備現代化管理...

兩岸關係 海基會顧問：非習近平在20大前的急迫問題

因應中共二十大前，可能的政經作為，海基會26日召開顧問會議加以研討。有顧問指出，相較內控維穩，對外和兩岸關係，非中共總書...

習近平通話馬克宏　稱中法互相支持辦好北京冬奧

大陸國家主席習近平26日與法國總統馬克宏通電話，據新華社報導，習近平指出，中法應拓展人工智慧、生物製藥、海洋等新領域合作...

胡錫進：台灣真有決心戰鬥到底 就先恢復徵兵制

華爾街日報最新報導援引多名專家的話評估說，國軍戰備不足，士氣低落，台灣成年男子普遍不想打仗，對國軍能夠抵抗解放軍缺乏信心...

習近平不踏出國門 傳將缺席羅馬G20峰會

熟知內情的消息人士今天表示，中國國家主席習近平將不會親自出席30、31日在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，繼續缺席各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。